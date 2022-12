Vicky- Katrina first wedding anniversary: पहली वेडिंग एनिवर्स पर कैटरीना ने किया स्पेशल पोस्ट, कहा- My Ray of Light

Vicky- Katrina first wedding anniversary: कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) आज अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं. वहीं पहली वेडिंग एनिवर्सरी (first wedding anniversary) के मौके पर कैटरीना और विक्की (Katrina and Vicky) हाल ही में एक हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं.

आपको बता दें विक्की और कैटरीना (Katrina and Vicky) का रिश्ता काफी धीरे-धीरे आगे बढ़ा.दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया और आखिरकार एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.

अपने इस रिश्ते की शुरुआत को याद करते हुए, विक्की कौशल ने अपने ‘कॉफ़ी विद करण 7’ के एपिसोड में कहा था, “वास्तव में, इस काउच के पिछले सीज़न में क्या हुआ था, यह वास्तव में मेरे लिए यह चौंकाने वाला पल था कि वह मेरे बारे में जानती हैं। मुझे नहीं पता था कि वह जानती थी कि इंडस्ट्री में मेरा भी कोई अस्तित्व है।”