VIDEO : बाढ़ के सैलाब में एक साथ डूबी मारूति की 300 नई गाड़ियां, जानें कहां का है ये मामला?

नई दिल्ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल वीडियो में काफी सारी गाड़ियां पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। यह वीडियो हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ का है। जहां बाढ़ से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। रिहायशी क्षेत्र में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है। दिल्ली से सटे आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की कई फैक्ट्रियों में चार से पांच फीट तक पानी भरा हुआ है। मारूति के स्टॉकयार्ड (Maruti Stockyard) में खड़ी तकरीबन 300 गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। उन्हे किसी भी तरह निकालना तक मुश्किल है।

सात दिनों से गाड़ियां पानी में डूबी हुई है। मारूति के स्टॉकयार्ड (Maruti Stockyard) में आल्टो से लेकर वैगनआर, विटारा, बेजा और इन्विकटो तक खड़ी हुई है। कई गाड़ियों के एयरबैग तक खुले हुए हैं और कई के ड्राईवर साईड का विंडो ग्लास भी उतरा हुआ है। नई नवेली गाड़ियो के बोनट से उपर तक पानी भरा हुआ है। आसपास की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगारों ने बताया कि ये गाड़ियां स्थानीय शोरूम वालों की है। जब रात को पानी आया तो उन्होंने चौकीदार को सूचना दी, लेकिन तब तक सभी गाड़ियां डूब चुकी थी और गाड़ियों के सायरन बज रहे थे।

बाढ़ की वजह से फैक्ट्रियां बंद

उन्होंने बताया कि फैक्ट्रियां भी बंद हैं, क्योंकि पानी भरा हुआ है और फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है। वहीं फैक्ट्री एरिया के साथ लगती मुंगेशपुर ड्रेन में जिस कटाव को रोकने की जिम्मेदारी भारतीय सेना को सौंपी गई थी वो कटाव बंद कर सेना के जवान वापिस लौट गए हैं । लेकिन ड्रेन में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके कारण दूसरी जगहों से भी ड्रेन में कटाव शुरू हो गया है जिन्हे बंद करने के लिए एसडीआरएफ , नगर परिषद और सिंचाई विभाग की टीमें लगी हुई हैं।