  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  Video-अखिलेश यादव, बोले-भाजपा का रिकॉर्ड ब्रेकिंग भ्रष्टाचारी काम, 20 करोड़ का पुल 20 घंटे भी नहीं चला, सरकार बताए जवाबदेही किसकी ?

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (National President Akhilesh Yadav) ने यूपी के चंदौली जिले (Chandauli District) के बनौली कटसिला क्रासिंग (Banauli-Katsila Crossing) पर निर्माणाधीन 'ओवरब्रिज' का वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार (BJP Government) पर बड़ा हमला बोला है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

चंदौली। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (National President Akhilesh Yadav) ने यूपी के चंदौली जिले (Chandauli District) के बनौली कटसिला क्रासिंग (Banauli-Katsila Crossing) पर निर्माणाधीन ‘ओवरब्रिज’ का वीडियो शेयर कर भाजपा सरकार (BJP Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा का रिकॉर्ड ब्रेकिंग भ्रष्टाचारी काम,बनने से पहले ही ‘ओवरब्रिज’ हुआ धड़ाम।

इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने एक्स पर मुख्यमंत्री कार्यालय को वीडियो टैग करते हुए लिखा कि चंदौली के बनौली कटसिला क्रासिंग 20 करोड़ का पुल 20 घंटे भी नहीं चला, अब बुलडोज़र चलाकर जल्दी मलवा हटाकर भ्रष्टाचार और लूट छिपाई जा रही है। उन्होंने लिखा कि यूपी सेतु निगम, भ्रष्टाचार निगम हो चुका है, सरकार बताए जवाबदेही किसकी है ?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

