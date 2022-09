Video – श्रीलंका के खिलाफ मैच में उतरने से पहले विराट ने कही यह दिल छू लेने वाली बात

नई दिल्ली। एशिया कप (Asia Cup 2022) में खेले गए भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच (India vs Pakistan) के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली (Virat Kohli) ने यह कह कर एक विवाद को जन्म दे दिया कि उनके बुरे वक्त के दौरान किसी ने उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं की। कोहली ने कहा था कि टेस्ट कप्तानी छोड़ने के उनके ऐलान के बाद सिर्फ एमएस धोनी (MS Dhoni) ने उन्हें मेसेज किया था। पाकिस्तान ने रविवार को भारतीय टीम पर पांच विकेट से जीत दर्ज की और इस मैच में विराट कोहली (Virat Kohli) ने भारत के लिए सबसे ज्यादा (60) रन बनाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोहली ने जनवरी के दौरान चल रही अपनी मानसिकता को समझाया।

इसके बाद कई दिग्गजों की ओर से अलग-अलग बयान आना शुरु हो गए। विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए इंस्टाग्राम (Instagram) पर एक स्टोरी पोस्ट की है। इस स्टोरी पर लिखा है, “Notice the people who are happy for your happiness and sad for you’re sadness. They are the ones who deserve a special place in your heart.”

जिसका अर्थ है, “उन लोगों पर ध्यान दें जो आपकी खुशी में खुश हैं और आपके दुख में दुखी हैं। वो वही है जो आपके दिल में खास स्थान के लायक हैं।

कोहली के बयान से पता चलता है कि कहीं न कहीं वह कप्तानी छोड़ने के दौरान हुए चीजों के लेकर काफी प्रभावित हुए थे। जब उन्होंने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के बाद भारतीय टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया । उसके बाद BCCI ने उन्हें वनडे टीम की कप्तानी (Virat Kohli India Captaincy) से भी हटा दिया था।

💬💬 "We have a healthy team environment and I'd like to give credit to the Captain and team management for the same," @imVkohli on the team morale 👍#AsiaCup2022 pic.twitter.com/nvJ3jA3kNs — BCCI (@BCCI) September 5, 2022