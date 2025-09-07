Video- लखनऊ में टहलने निकले दादा-पोते पर सांडों ने किया हमला, लोगों ने बहादुरी दिखाकर बचाई जान

Lucknow Bull Attack: यूपी में आएदिन आवारा जानवरों के हमले की घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां पर टहलने निकले दादा-पोते पर सांडों ने हमला कर दिया। जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए सांडों को भागकर उनकी जान बचाई। इस मामले में दोनों को गंभीर चोटें आयी हैं।

जानकारी के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब 6 बजे नगर निगम जोन-2 क्षेत्र के खजुहा मोहल्ले में हुई, जहां पर शनिवार शाम 58 वर्षीय विजय रस्तोगी अपने 4 वर्षीय पोते के साथ टहलने निकले थे। इस दौरान अचानक दो सांडों ने उन पर हमला कर दिया। सांडों के हमले की यह पूरी घटना मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। चश्मदीदों का कहना है कि टहलते समय विजय रस्तोगी और उनके पोते पर अचानक सांडों ने हमला कर दिया।

सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बच्चे को सांड से बचाने की कोशिश कर रहा है और पीछे की तरफ भाग रहा है। तभी दोनों नीचे जमीन पर गिर जाते हैं फिर पीछे की तरफ से एक और सांड आकर उन पर हमला कर देता है। वहीं, मौके पर मौजूद दोनों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति सांड को भगाने की कोशिश करता है तो वह उन पर भी हमला कर देता है। फिर तरह लोग सांडों को भगाते हैं।

हमले में घायल विजय रस्तोगी को स्थानीय लोगों ने तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें गहरी चोटें आई हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।