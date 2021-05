VIDEO: बिल्डिंग में लगी आग तो बिल्ली ने जान बचाने के लिए कुछ ऐसा, देख उड़ गए होश

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर आए दिन कई तरह के वीडियो पर फोटोज वायरल होते हैं। वैसे अब इस समय भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो देखकर आपके पसीने छूट सकते हैं। जी दरअसल यह एक मजेदार वीडियो है जो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में एक बिल्ली काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर गिरती है।

इस बीच सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह होती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद बिल्ली को कोई नुकसान नहीं होता और वह आराम से चलने लगती है।अब लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आ रहा है और इस पर जमकर मजे ले रहे हैं। हम सभी जानते ही हैं कि काफी ऊंचाई से गिरने पर मौत हो जाती है लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जिस पर यकीन करना मुश्किल है।

इस वीडियो में एक बिल्डिंग में अचानक आग लग जाती है। वही ऐसा होने के दौरान बिल्डिंग में काले रंग की एक बिल्ली भी मौजूद होती है। इस बीच जैसे ही आग लगती है बिल्ली उस बिल्डिंग से छलांग लगा देती है। आप देख सकते हैं पहली नजर में देखने पर तो ऐसा लगता है कि बिल्ली को काफी चोटें लगी होगी। लेकिन, अंत में देखने पर बिल्ली बड़े आराम से उठकर चलने लगती है।

Cat leaps to safety from burning building and walks away. 😳🤯🙀 pic.twitter.com/2MY73PTC0D

