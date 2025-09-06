  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video- लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी में युवती और उसके साथियों ने छात्र को कार में बनाया बंधक; जड़े 30 से ज्यादा थप्पड़, गालियां भी दीं

Video- लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी में युवती और उसके साथियों ने छात्र को कार में बनाया बंधक; जड़े 30 से ज्यादा थप्पड़, गालियां भी दीं

Amity University, Lucknow: लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी के बीएम एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें एक युवती अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित को कार में बंधक बनाया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित को भद्दी गालियां भी दीं। जब इतने से दिल नहीं भरा तो आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

By Abhimanyu 
Updated Date

Amity University, Lucknow: लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी के बीएम एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें एक युवती अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित को कार में बंधक बनाया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित को भद्दी गालियां भी दीं। जब इतने से दिल नहीं भरा तो आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

पढ़ें :- Viral Video: कार्यालय के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, गाड़ी की पेट्रोल टंकी खोलने का किया प्रयास, देखिए CCTV फुटेज

जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 अगस्त की बतायी जा रही है। पीड़ित छात्र का नाम शिखर केसरवानी है, जिसके बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था और वह छड़ी के सहारे चलता है। मकबूलगंज निवासी शिखर के पिता मुकेश कुमार केसरवानी के अनुसार, उनका बेटा शिखर एमिटी यूनिवर्सिटी में बीएम एलएलबी द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था। जिसकी वजह से वह कॉलेज नहीं जा रहा था, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर 26 अगस्त को कॉलेज गया था।

पीड़ित के पिता ने बताया कि शिखर का दोस्त सौम्य सिंह यादव उसे लेने आया था और दोनों कार से कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद दोनों क्लास के लिए जा रहे थे, तभी आरोपी युवती जान्हवी मिश्रा अपने साथियों आयुष यादव, मिलन बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला के साथ पहुंचती है। आरोप है कि जान्हवी और उसके साथियों ने पहले से ही छात्र के खिलाफ योजना बना रखी थी। पगाड़ी में बैठते ही जान्हवी ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

पीड़ित के पिता ने कहा कि शिखर ठीक से चलने में असमर्थ था इसका फायदा उठाकर जान्हवी और उसके साथियों ने उसे मारा-पीटा और धमकी दी। आरोपियों ने शिखर को 50 से 60 थप्पड़ जड़े और उसका वीडियो भी बनवाया। जिसके बाद वीडियो कालेज में वायरल कर दिया, इस घटना से शिखर डिप्रेशन में चला गया। पूरा दिन काम छोड़कर उसका ध्यान रखना पड़ रहा है।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि छात्र के पिता मुकेश कुमार केसरवानी की तहरीर पर युवती समेत साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही विवाद का सही कारण पता लगा सकेगी।

पढ़ें :- Lucknow News: लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी IAS, फॉर्च्यूनर, इनोवा समेत लग्जरी गाड़ियां बरामद

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल

बिहार में महिला पुलिस कर्मी सहित जवानों को ग्रामीणों ने दौड़ा- दौड़ा...

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का ट्रेलर

उत्तर प्रदेश के इस शहर में लांच होगा जॉली एलएलबी- 3 का...

माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई वापसी, मायावती बोलीं-निष्कासन का फैसला तत्काल प्रभाव से रद्द

माफी मांगने के बाद आकाश आनंद के ससुर की BSP में हुई...

आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी, कहा-मैं रिश्तेदारी का नहीं उठाऊंगा कोई नाजायज फायदा, पार्टी में वापिस लेने का किया आग्रह

आकाश आनंद के ससुर ने मायावती से मांगी माफी, कहा-मैं रिश्तेदारी का...

पैसे न देने पर कानपुर में बेटे ने मां की ईट से कुचलकर की हत्या

पैसे न देने पर कानपुर में बेटे ने मां की ईट से...

लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों को लेकर जा रही नाव शारदा नदी में पलटी, पिता-पुत्री पानी के तेज बहाव में बहे

लखीमपुर खीरी में ग्रामीणों को लेकर जा रही नाव शारदा नदी में...