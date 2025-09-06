Video- लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी में युवती और उसके साथियों ने छात्र को कार में बनाया बंधक; जड़े 30 से ज्यादा थप्पड़, गालियां भी दीं

Amity University, Lucknow: लखनऊ एमिटी यूनिवर्सिटी के बीएम एलएलबी द्वितीय वर्ष के छात्र की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें एक युवती अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित को कार में बंधक बनाया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित को भद्दी गालियां भी दीं। जब इतने से दिल नहीं भरा तो आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जानकारी के अनुसार, यह घटना 26 अगस्त की बतायी जा रही है। पीड़ित छात्र का नाम शिखर केसरवानी है, जिसके बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ था और वह छड़ी के सहारे चलता है। मकबूलगंज निवासी शिखर के पिता मुकेश कुमार केसरवानी के अनुसार, उनका बेटा शिखर एमिटी यूनिवर्सिटी में बीएम एलएलबी द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसका हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था। जिसकी वजह से वह कॉलेज नहीं जा रहा था, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर 26 अगस्त को कॉलेज गया था।
पीड़ित के पिता ने बताया कि शिखर का दोस्त सौम्य सिंह यादव उसे लेने आया था और दोनों कार से कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान पार्किंग में कार खड़ी करने के बाद दोनों क्लास के लिए जा रहे थे, तभी आरोपी युवती जान्हवी मिश्रा अपने साथियों आयुष यादव, मिलन बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला के साथ पहुंचती है। आरोप है कि जान्हवी और उसके साथियों ने पहले से ही छात्र के खिलाफ योजना बना रखी थी। पगाड़ी में बैठते ही जान्हवी ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
"हाथ हटा *&%, वर्ना और मार खाएगा।"❌⚠️⛔️
इस दुष्ट लड़की का नाम जान्हवी मिश्रा है। इसने अपने साथ पढ़ने वाले लखनऊ के 'एमिटी यूनिवर्सिटी' के एक छात्र को कार में बिठाकर डेढ़ मिनट में 26 थप्पड़ मारे।
इस हमले में जान्हवी मिश्रा के साथ आयुष यादव, विवेक सिंह, मिलाय बनर्जी, आर्यमन शुक्ल… pic.twitter.com/KotIN7WGL4
पीड़ित के पिता ने कहा कि शिखर ठीक से चलने में असमर्थ था इसका फायदा उठाकर जान्हवी और उसके साथियों ने उसे मारा-पीटा और धमकी दी। आरोपियों ने शिखर को 50 से 60 थप्पड़ जड़े और उसका वीडियो भी बनवाया। जिसके बाद वीडियो कालेज में वायरल कर दिया, इस घटना से शिखर डिप्रेशन में चला गया। पूरा दिन काम छोड़कर उसका ध्यान रखना पड़ रहा है।
इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि छात्र के पिता मुकेश कुमार केसरवानी की तहरीर पर युवती समेत साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही विवाद का सही कारण पता लगा सकेगी।