  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video: केतकी सिंह की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, बोलीं- मुझ पर उंगली भी उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देंगी

Video: केतकी सिंह की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, बोलीं- मुझ पर उंगली भी उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देंगी

Statement of Ketki Singh's daughter Vibhavari: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा विधायक केतकी सिंह की विवादित टिप्पणी के खिलाफ सपा महिला मोर्चा ने लखनऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, नेहा यादव के नेतृत्व में, विधायक आवास पर नल लेकर पहुंचकर विरोध जताया। इस बीच केतकी सिंह की नाबालिग बेटी विभावरी का बयान सुर्खियों में बना हुआ है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Statement of Ketki Singh’s daughter Vibhavari: समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा विधायक केतकी सिंह की विवादित टिप्पणी के खिलाफ सपा महिला मोर्चा ने लखनऊ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, नेहा यादव के नेतृत्व में, विधायक आवास पर नल लेकर पहुंचकर विरोध जताया। इस बीच केतकी सिंह की नाबालिग बेटी विभावरी का बयान सुर्खियों में बना हुआ है।

पढ़ें :- itel A90 का Special Edition भारत में हुआ लॉन्च, जानिए पुराने मॉडल से कितना है अलग

दरअसल, सपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर केतकी सिंह की बेटी विभावरी ने कहा कि मेरी मां यहां नहीं हैं, इन्हें लगता है ये 16 साल की लड़की को डरा देंगे। अगर आपने मुझ पर उंगली भी उठाई तो मेरी माँ बीच से फाड़ देंगी।’ अब इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस पर लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग विभावरी की बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक परिवार से संबंध रखने से जोड़ रहे हैं।

बता दें कि बलिया की बांसडीह विधानसभा से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला था। सपा अध्यक्ष की ओर से अयोध्या बस सेवा को लेकर सवाल उठाने पर भाजपा विधायक ने कहा था कि जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, तब सरकारी टोटियां कहां चली गईं? पहले वह टोटियों का हिसाब दें, फिर जो चाहें, वह चालू करा दिया जाएगा। इस बयान का सपा महिला मोर्चा ने बुधवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर, 6.22 लाख पुराने मीटर गायब, लाखों का लगाया चूना

UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर,...

ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने किया विरोध, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प

ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र...

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले जाने के बजाय जमकर पीटा, बोला-‘मरने दो इसे…’ क्रूरता देख खौल उठेगा खून

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले...

Video: केतकी सिंह की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, बोलीं- मुझ पर उंगली भी उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देंगी

Video: केतकी सिंह की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, बोलीं-...

अमिताभ ठाकुर ने कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में 784 करोड़ अनियमितता की ​शिकायत, यूपी लोकायुक्त से जांच की मांग

अमिताभ ठाकुर ने कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में 784 करोड़ अनियमितता...

मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के इशारों पर यूपी में होने जा रहे CMO के ट्रांसफर, देखिए संभावित नाम?

मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के इशारों पर यूपी में होने जा...