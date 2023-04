Shahrukh-Nayanthara की जवान का वीडियो हुआ लीक, इस डेट मेन होगी रिलीज़

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी ‘जवान’ (Jawan) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ये मूवी 2 जून, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं। शाहरुख खान की इस मूवी से जुड़े कुछ ना कुछ अपडेट आए दिन सामने आ जाते है।

अब मूवी ‘जवान’ के गाने की शूटिंग की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है। जिसमे शाहरुख खान और फिल्म की अभिनेत्री नयनतारा (Nayanthara) के होने का दावा किया जा रहा है। शाहरुख खान और नयनतारा के रोमांटिक सॉन्ग की क्लिप देखकर फैंस काफी उत्साहित होने लगे है।

शाहरुख खान और नयनतारा का वीडियो

शाहरुख खान और नयनतारा की मूवी ‘जवान’ की रिलीज का फैंस बेसब्री से प्रतीक्षा भी कर रहे है। इस मूवी से जुड़े वीडियोज और फोटोज सामने आने पर फैंस का एक्साइटमेंट डबल हो जाता है। अब मूवी ‘जवान’ से शाहरुख खान और नयनतारा के एक गाने का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है।

