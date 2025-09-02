VIDEO- बाढ़ कवर कर रही पाकिस्तानी रिपोर्टर ने कैमरे सामने की ऐसी हरकत, देखकर हो जाएंगे लोटपोट

Reporter Video: पाकिस्तानी में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। लाखों लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तानी पत्रकार मेहरुन्निसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। जिसमें उन्होंने रिर्पोटिंग करते-करते ऐसा कुछ बोला है कि लोग उनकी तुलना मशहूर “चांद नवाब फ्रॉम कराची” क्लिप से कर रहे हैं।

वीडियो में बाढ़ पर रिपोर्टिंग करते हुए, मेहरुन्निसा अपने साथियों के साथ नाव में सवार नजर आ रही है। जहां उन्होंने हिचकोले खाती नाव में खड़े होकर अपने दिल की धड़कनों का इजहार करते हुए कहा कि “मेरा दिल यूं यूं कर रहा है।” मेहरुन्निसा की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। लोग मीम के रूप में इसे शेयर कर रहे हैं।

कैमरे के सामने डर से कांपती और चीखती हुई दिखाई दीं मेहरुन्निसा

वायरल वीडियो में वायरल रिपोर्टिंग के दौरान बढ़ते जलस्तर की भयावह स्थिति को देखकर कैमरे के सामने डर से कांपती और चीखती हुई दिखाई दीं, जिससे की गंभीरता और खतरा साफ झलक रहा था। वायरल हो चुके दो वीडियो में मेहरुन्निसा को जलस्तर पर रिपोर्टिंग करते देखा जा सकता है, लेकिन जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती है, उनका डर कैमरे पर साफ नजर आने लगता है।

इसके बाद वो अपने दर्शकों से भावुक अपील करती हैं “मेरा दिल बैठ रहा है और आगे कहती हैं कि दोस्तों, कृपया हमारे लिए दुआ करें। मैं बहुत बेचैन और डरी हुई हूं। यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया है। यूट्यूब पर एक यूजर ने इस वीडियो की तुलना “चाँद नवाब” से की है जो भावुक और असामान्य रिपोर्टिंग के लिए पहले से ही प्रसिद्ध हैं।

सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा वीडियो

पाकिस्तानी लेखक रजा रूमी ने इस वीडियो को फेसबुक पर साझा किया। एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा कि “घर में नया मीम आ गया है, दोस्तों,” जबकि किसी और ने टिप्पणी की कि यह वीडियो लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा।

हालांकि इस घटना ने पाकिस्तान में पत्रकारिता में जोखिमों को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे “वायरल रिपोर्टिंग” की जिसमें रिपोर्टर्स के सहज, भावनात्मक या हास्य से भरे पल वायरल हो जाते हैं। पारंपरिक समाचार प्रसारण की सीमाओं को पार करते हुए आम जनता तक गहराई से पहुँच रहे हैं।