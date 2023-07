Murder Video Prayagraj : मजार पर कराई झाड़-फूंक, फिर पत्नी को तालाब में डूबाकर मार डाला

प्रयागराज। संगम नगरी से हत्या (Murder) का सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां पर मजार (Mazar) पर झाड़-फूंक कराने आए एक शख्स ने अपनी पत्नी को तालाब में डुबोकर मार डाला। इस दौरान लोगों ने आरोपी को ऐसा करता देखा तो पुलिस तुरंत सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस (Police) ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक यह घटना यमुनापार इलाके (Yamunapar area) के घूरपुर थाना क्षेत्र के करमा चौकी अंतर्गत बरौली गांव के पास की हैं, यहां स्थित एक मजार पर शनिवार को शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के बुजुर्ग सुआर नारीबारी का रहने वाला मोहम्मद आरिफ (Mohammad Arif) अपनी पत्नी तराना बानो को लेकर आया था। आरोपी को कुछ समस्या थी जिसके लिए वह मजार पर झाड़-फूंक कराने आया था।

In #Prayagraj, a man named Arif killed his wife Tarana Bano by drowning her in a pond. According to eyewitness Sher Ali, he started killing Tarana by drowning her inside the pond. Due to which Tarana’s breath stopped in no time. pic.twitter.com/SCDCOCcvk9

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) July 9, 2023