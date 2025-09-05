  1. हिन्दी समाचार
  Video- रिंग रोड पर रीलबाज शेरनी की स्कॉर्पियो रील बनाते समय इको से भिड़ी, फिर शिक्षक महिलाओं ने ऐसे सिखाया सबक

Video- रिंग रोड पर रीलबाज शेरनी की स्कॉर्पियो रील बनाते समय इको से भिड़ी, फिर शिक्षक महिलाओं ने ऐसे सिखाया सबक

जोधपुर न्यू हाईकोर्ट (Jodhpur New High Court) झालामंड से डागियावास की ओर जा रही रिंग रोड पर शेरनी ब्लैक स्कॉर्पियो में परिवार के साथ रील बनाते हुए जा रही थी। अपनी गाड़ी से स्टंट करते हुए वीडियो शूट किया जा रहा था। शेरनी की स्कॉर्पियो में ड्राइवर और परिवार के लोग थे।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जोधपुर : जोधपुर न्यू हाईकोर्ट (Jodhpur New High Court) झालामंड से डागियावास की ओर जा रही रिंग रोड पर शेरनी ब्लैक स्कॉर्पियो में परिवार के साथ रील बनाते हुए जा रही थी। अपनी गाड़ी से स्टंट करते हुए वीडियो शूट किया जा रहा था। शेरनी की स्कॉर्पियो में ड्राइवर और परिवार के लोग थे।

तभी जोधपुर शहर (Jodhpur City) में रहने वाली महिला शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र स्कूलों में रोजाना ले जाने वाला इको ड्राइवर वहां से निकल रहा था। इस दौरान शेरनी की गाड़ी से इको गाड़ी को टक्कर लगी। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ। दोनों पक्ष आपस में झगड़ने लगे इस दौरान ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक डंडा निकल कर इको ड्राइवर (Eco Driver) के पर हमले करने की कोशिश की। इससे विवाद और बढ़ गया इसके बाद इको ड्राइवर ने शेरनी को पकड़ कर नीचे गिराया।

इस मामले में शिक्षक महिलाओं ने भी सहयोग देते हुए कहा कि आप स्कॉर्पियो से स्टैंड करते हो इससे किसी दूसरे व्यक्ति की जान को नुकसान हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच 1 घंटे तक विवाद चल इससे आसपास के लोग वहां पर एकत्रित हो गए। फिर इस मामले की डागयावास पुलिस में शिकायत की तो डांगियावास पुलिस ने बताया कि यह इलाका एयरपोर्ट पुलिस थाने के अंतर्गत आता है।

