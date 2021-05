VIDEO: पैसे निकालने से पहले लड़की ने ATM को दिखाया गजब डांस, जब निकली नोट तो किया...

उत्तर प्रदेश: एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह एक मजेदार वीडियो है जो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की ATM से पैसे निकालने के दौरान कुछ ऐसा कर रही है, जिसे देखकर लोग एक पल के लिए सोच में पड़ गए।

आप देख सकते हैं यह वीडियो लाखो लोगों के द्वारा लाइक किया जा चुका है और देखा भी जा चुका है। इस वीडियो में साफ़ नजर आ रहा है कि एक लड़की एटीएम मशीन से पैसे निकाल रही होती है। इसी बीच जब तक पैसे निकलते हैं उस वक्त को वह एटीएम के अंदर जमकर एंजॉय करती है।

Hilarious way for withdrawing cash from #ATM! 😂

VC- SM. pic.twitter.com/sZigT3tKMK

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 16, 2021