Video Viral : बच्ची के सवाल पर एकनाथ शिंदे की बोलती हुई बंद, सीएम को नहीं सूझा उत्तर तो हंसने लगे लोग

मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने शिवसेना से बगावत कर सूबे की बागडोर संभाल ली है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए अपने गुट के विधायकों के साथ गुवाहाटी में कई दिनों तक डेरा डाला था। इस दौरान शिवसेना की ओर से काफी तंज भी कसे गए थे, लेकिन अब एक छोटी बच्ची के साथ एकनाथ शिंदे का वीडियो वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में बच्ची गुवाहाटी को लेकर एकनाथ शिंदे से सवाल पूछती है, जिस पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। बता दें कि रविवार को एकनाथ शिंदे के घर पहुंची बच्ची ने सीएम से मुलाकात की। इस दौरान बच्ची ने एकनाथ शिंदे से कहा कि आप गुवाहाटी गए थे, तो वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी।

Video Viral: The girl told Eknath Shinde that when you went to Guwahati, you helped the flood victims there.

The girl said that if I also help the flood victims by going into the water, then I too can become the Chief Minister? pic.twitter.com/V0dZPinvYK

