Bihar के गालीबाज ‘IAS’ का ‘Video Viral’, प्रदेश की जनता और प्रशासनिक अधिकारियों को दे रहे हैं जमकर गाली

नई दिल्ली। बिहार के वरिष्ठ आईएस अधिकारी केके पाठक (KK Pathak) एक वीडियो में जमकर गाली गलौज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि आईएएस अफसर पाठक बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस (Bihar Administrative Services) के अफसरों और राज्य की जनता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे है। इसके अलावा वो बिहार की तुलना चेन्नई से भी कर रहे है। हालांकि वायरल वीडियो किस डेट का है जिसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

बता दें कि केके पाठक (KK Pathak) आबकारी एवं निबंधन विभाग (Excise and Registration Department) के प्रधान सचिव हैं। इसके साथ-साख वो बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के डीजी (DG of Bihar Public Administration and Rural Development Institute) भी हैं।

वीडियो में देखा जा सकता है कि IAS अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए ट्रैफिक सिस्टम पर बात करते है। इसके बाद वो चेन्नई और बिहार के ट्रैफिक की तुलना करते हुए प्रशासनिक अधिकारी और बिहार की जनता पर जमकर गुस्से निकाल रहे है इतना ही नहीं उनका आक्रोश इस कदर बढ़ जाता है कि वो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने लगते है। वायरल वीडियो (Video Viral) में केके पाठक गुस्से में लाल होकर कहते है कि, यहां के लोग आदमी ऐसा है.. क्या लाल लाइट होने पर चेन्नई में हॉर्न बजाते हुए किसी को देखा है। ट्रैफिक पर खड़ा होकर.. पैं-पैं हॉर्न बजाएगा। देख नहीं हो क्या तुम लोग…बेली रोड पर? यहां पर डिप्टी कलेक्टर का ..ये हाल है? अरे दो-चार लोग लिखकर दो कागज पर..इनकी ऐसी-तैसी करता हूं।

IAS अफसर को बर्खास्त करने की मांग उठी

वहीं गालीबाज आईएएस अफसर पाठक का वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। IAS अफसर को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि केके पाठक की पहचान एक तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। जब बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Government) सवालों के घेरे में थे। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) ने केके पाठक को मद्य निषेध विभाग (Prohibition Department) की बड़ी जिम्मेदारी दी। केके पाठक (KK Pathak) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ के रहने वाले हैं।