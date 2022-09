Video Viral : सारा अली खान ने 'टिंकू जिया' गाने पर टपोरी स्टाइल में किया डांस, लोग बोले- ये लड़की पागल है...

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Bollywood Actress Sara Ali Khan) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहती हैं। सारा अली खान फिल्मों में तो एक्टिव हैं ही, इसके साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर भी खूब सक्रिय देखा जाता है। सारा अली खान (Sara Ali Khan) अपने मजेदार वीडियोज भी फैन्स संग साझा करती हैं। इसी क्रम में एक्ट्रेस ने एक अपना लेटेस्ट वीडियो एक बार फिर शेयर किया है, जिस पर कि फैन्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। इस वीडियो में सारा अली खान (Sara Ali Khan) को बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन (Bollywood actress Jaya Bachchan) के गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है।

इस वीडियो में सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने अपने कॉफी मिलने से पहले और बाद के दो मूड दिखाए हैं। सबसे पहले सारा अली खान स्टूडियो के अंदर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ बड़े ही अदब और प्यार से ‘बाहों में चले आओ’ गाने पर डांस करती नजर आती हैं। इसके बाद सारा सड़क पर अपने हेयर स्टाइलिस्ट के साथ ‘टिंकू जिया’ पर टपोरी डांस करते हुए देखी जाती हैं। सारा अली खान (Sara Ali Khan) का ये दोनों ही रूप उनके फैन्स को भी भा रहा है और वे इस पर कमेंट्स करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। सारा अली खान (Sara Ali Khan) के इस वीडियो को देख पता चलता है कि वे कॉफी लवर हैं और कॉफी मिलते ही उनका मूड हैप्पी हो जाता है।

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि अपीयरेंस vs रियलिटी का मोस्ट एक्यूरेट वर्जन (Most Accurate Version of Appearance vs Reality)। वाइल्ड और क्रेजी हमारी मानिसकता (Wild and Crazy our Mindset) होती है”। इस वीडियो पर यूजर्स भी ढेरों रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, “ये लड़की पागल है”। गौरतलब है आखिरी बार सारा अली खान (Sara Ali Khan) को अक्षय कुमार और धनुष के साथ ‘अतरंगी रे’ में देखा गया था। यह फिल्म लोगों को पसंद आई थी।