Video Viral : क्लास बंक करने वाले स्टूडेंट को टीचर ने दी तालिबानी सजा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

तमिलनाडु। तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक टीचर बेरहमी से स्टूडेंट का बाल पकड़कर लगातार डंडे बरसाता रहा है। इसके अलावा टीचर ने स्टूडेंट को कई बार लात भी मारी। टीचर की इस तालिबानी (Talibani ) करतूत को किसी ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

घटना तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कुड्डालोर जिले (Cuddalore District) के चिदंबरम की है, जहां हायर सेकेंड्री स्कूल (Higher Secondary School) में शिक्षक सुब्रमण्यम (Subramaniam) ने एक दिन पहले क्लास से गायब रहने की वजह से बच्चे पर क्रूरता की। सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद कुड्डालोर (Cuddalore) के कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

This is serious …Child abuse by a Teacher is not acceptable. Incident is claimed from #Tamilnadu@AAPTN @EduMinOfIndia @Minister_Edu @PoliceTamilnadu @CRYINDIA pic.twitter.com/1TKZWrM9fv

— Adv. Rohit Kumar (@rohitk497) October 15, 2021