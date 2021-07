VIDEO: जब 78 साल के बुजुर्ग ने बजाना शुरू किया Violin, देखेने वालों की आंखे रह गई फटी की फटी

नई दिल्ली: सोशल मीडिया आज के टाइम का एक ऐसा प्लेटफ़ोम है जिसके इस्तेमाल से कोई भी रातों रात फेम कमा सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि टैलेंट किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है टैलेंट किसी न किसी मजबूरी के कारण दाब जाता है। दरअसल इन दिनो एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिओसे देख आप हैरान रह जाएँगे।

दरअसल, कोरोना वायरस और उसकी वजह से लगे लॉकडाउन में काफी लोग बेरोजगार हो गए। अब जिंदगी धीरे-धीरे वापस पटरी पर लौट रही है। इसी बीच पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी एक बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है।

Watch talent of this 78 year old man from Kolkata, West Bengal pic.twitter.com/QPDDBSpBWE

— Aarif Shah (@aarifshaah) July 13, 2021