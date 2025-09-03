Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले जाने के बजाय जमकर पीटा, बोला-‘मरने दो इसे…’ क्रूरता देख खौल उठेगा खून

यूपी (UP) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग महिला छत पड़ चढ़ गई और वहां से कूदने के धमकी देने लगी, जिसके बाद मौके पर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान किसी ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की।
अलीगढ़। यूपी (UP) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग महिला छत पड़ चढ़ गई और वहां से कूदने के धमकी देने लगी, जिसके बाद मौके पर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान किसी ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की।
वहीं महिला के ससुरालवाले छत के नीचे खड़े होकर गाली देते दिखे, उसके बाद महिला ने छत से छलांग लगा दी। छत से गिरने के बाद पति ने महिला को बुरी तरह पीटते हुए कहा कि मरने दो इसे यहां। अब घटना का वीडियो कांग्रेस ने शेयर कर भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।
अलीगढ़ की यह घटना हमारे समाज और व्यवस्था दोनों के लिए शर्मनाक कलंक है।
सोचिए, दहेज की हवस ने एक महिला को इतना मजबूर कर दिया कि उसने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। और नीचे मौजूद लोग इंसानियत दिखाने की बजाय उसे कूदने के लिए उकसाते रहे। नीचता और हैवानियत की हद तब हो गई जब… pic.twitter.com/MV6q4Pzg7G
— UP Congress (@INCUttarPradesh) September 3, 2025
यूपी कांग्रेस (UP Congress) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अलीगढ़ की यह घटना हमारे समाज और व्यवस्था दोनों के लिए शर्मनाक कलंक है। सोचिए, दहेज की हवस ने एक महिला को इतना मजबूर कर दिया कि उसने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की और नीचे मौजूद लोग इंसानियत दिखाने की बजाय उसे कूदने के लिए उकसाते रहे।
सच निकली की भाजपा किसी की सगी नहीं
आगे कांग्रेस ने कहा कि नीचता और हैवानियत की हद तब हो गई जब उसे अस्पताल ले जाने की बजाय मारपीट की गई। भाजपा सरकार (BJP Government) दहेज प्रथा (Dowry System) और महिला उत्पीड़न (Women Harassment)के मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ” (Beti Bachao Beti Padhao) का नारा देने वालों ने दरअसल बेटियों को दहेज की आग और अपराधियों की दरिंदगी के हवाले कर दिया है।