  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले जाने के बजाय जमकर पीटा, बोला-‘मरने दो इसे…’ क्रूरता देख खौल उठेगा खून

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले जाने के बजाय जमकर पीटा, बोला-‘मरने दो इसे…’ क्रूरता देख खौल उठेगा खून

यूपी (UP) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग महिला छत पड़ चढ़ गई और वहां से कूदने के धमकी देने लगी, जिसके बाद मौके पर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान किसी ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की।

By संतोष सिंह 
Updated Date

अलीगढ़। यूपी (UP) के अलीगढ़ जिले (Aligarh District) से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग महिला छत पड़ चढ़ गई और वहां से कूदने के धमकी देने लगी, जिसके बाद मौके पर आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। इस दौरान किसी ने भी उसे समझाने की कोशिश नहीं की।

पढ़ें :- UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर, 6.22 लाख पुराने मीटर गायब, लाखों का लगाया चूना

वहीं महिला के ससुरालवाले छत के नीचे खड़े होकर गाली देते दिखे, उसके बाद महिला ने छत से छलांग लगा दी। छत से गिरने के बाद पति ने महिला को बुरी तरह पीटते हुए कहा कि मरने दो इसे यहां। अब घटना का वीडियो कांग्रेस ने शेयर कर भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

यूपी कांग्रेस (UP Congress) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अलीगढ़ की यह घटना हमारे समाज और व्यवस्था दोनों के लिए शर्मनाक कलंक है। सोचिए, दहेज की हवस ने एक महिला को इतना मजबूर कर दिया कि उसने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की और नीचे मौजूद लोग इंसानियत दिखाने की बजाय उसे कूदने के लिए उकसाते रहे।

सच निकली की भाजपा किसी की सगी नहीं

आगे कांग्रेस ने कहा कि नीचता और हैवानियत की हद तब हो गई जब उसे अस्पताल ले जाने की बजाय मारपीट की गई। भाजपा सरकार (BJP Government) दहेज प्रथा (Dowry System) और महिला उत्पीड़न (Women Harassment)के मुद्दों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ” (Beti Bachao Beti Padhao) का नारा देने वालों ने दरअसल बेटियों को दहेज की आग और अपराधियों की दरिंदगी के हवाले कर दिया है।

पढ़ें :- ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला: अखिलेश यादव बोले-‘मुख्य’ पिटवा रहे हैं, ‘उप’ पिटों का पूछने आ रहे हैं हाल
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर, 6.22 लाख पुराने मीटर गायब, लाखों का लगाया चूना

UP News : स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर यूपी में बड़ा घोटाला उजागर,...

ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र सभा ने किया विरोध, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प

ABVP कार्यकर्ताओं और LLB छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में समाजवादी छात्र...

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले जाने के बजाय जमकर पीटा, बोला-‘मरने दो इसे…’ क्रूरता देख खौल उठेगा खून

Video : महिला ने छत से लगाई छलांग तो पति अस्पताल ले...

Video: केतकी सिंह की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, बोलीं- मुझ पर उंगली भी उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देंगी

Video: केतकी सिंह की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी चेतावनी, बोलीं-...

अमिताभ ठाकुर ने कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में 784 करोड़ अनियमितता की ​शिकायत, यूपी लोकायुक्त से जांच की मांग

अमिताभ ठाकुर ने कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में 784 करोड़ अनियमितता...

मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के इशारों पर यूपी में होने जा रहे CMO के ट्रांसफर, देखिए संभावित नाम?

मुकेश श्रीवास्तव और अंकित चौधरी के इशारों पर यूपी में होने जा...