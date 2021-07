VIDEO: अजब पाक देश का गज़ब पत्रकार, लेने लगा भैंस का इंटरव्यू और फिर...

पाकिस्तान: इन दिनो सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा ही जिसे देख आपके भी कह देंगे अरे पाकिस्तान के रिपोर्टर खतरनाक रिपोर्टिंग करते हैं और वीडियो देखने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। आपको बता दें इस वीडियो में रिपोर्टर भैस का इंटरव्यू लेने लगा देखते ही देखे वीडियो वायरल हो गया। नैला इनायत नाम की रिपोर्टर द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए जाने के बाद यह हर किसी को गुदगुदा रहा है।

Now what is Eid without Amin Hafeez interviewing cattle.. pic.twitter.com/5r2sfh5Ua7

— Naila Inayat (@nailainayat) July 21, 2021