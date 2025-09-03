विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ का टीजर रिलीज,एक बार फिर दर्शकों को देखने को मिलेगी भूतिया महलों की कहानी

Haunted 3D Ghosts of The Past Teaser Released : विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) के निर्देशन में बनी ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ (Haunted 3D Ghost of the Past) का टीजर रिलीज हो गया है। एक बार फिर से दर्शकों को भूतिया महलों (Haunted Palaces) की कहानी देखने को मिलेगी।

विक्रम भट्ट के निर्देशन में साल 2011 में हॉन्टेड 3डी फिल्म रिलजी हुई थी। अब उसी फिल्म का दूसरा भाग आ रहा है ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’, जिसका टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में एकबार फिर से निमोह चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं।