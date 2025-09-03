  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ का टीजर रिलीज,एक बार फिर दर्शकों को देखने को मिलेगी भूतिया महलों की कहानी

विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ का टीजर रिलीज,एक बार फिर दर्शकों को देखने को मिलेगी भूतिया महलों की कहानी

Haunted 3D Ghosts of The Past Teaser Released : विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) के निर्देशन में बनी ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ (Haunted 3D Ghost of the Past) का टीजर रिलीज हो गया है। एक बार फिर से दर्शकों को भूतिया महलों (Haunted Palaces) की कहानी देखने को मिलेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

Haunted 3D Ghosts of The Past Teaser Released : विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) के निर्देशन में बनी ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ (Haunted 3D Ghost of the Past) का टीजर रिलीज हो गया है। एक बार फिर से दर्शकों को भूतिया महलों (Haunted Palaces) की कहानी देखने को मिलेगी।

पढ़ें :- शादीशुदा डायरेक्टर के प्यार में बर्बाद हुआ करियर, 50 की उम्र में भी कुंवारी है ये एक्ट्रेस, डेब्यू फिल्म से बॉलीवुड में मचाया था तहलका

पढ़ें :- Bloody Ishq Trailer Release: रूह कंपा देने वाला ब्लडी इश्क का OTT पर ट्रेलर रिलीज

विक्रम भट्ट के निर्देशन में साल 2011 में हॉन्टेड 3डी फिल्म रिलजी हुई थी। अब उसी फिल्म का दूसरा भाग आ रहा है  ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’, जिसका टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म में एकबार फिर से निमोह चक्रवर्ती नजर आ रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शादी के 17 साल बाद फेमस सिंगर का हुआ तलाक, पोस्ट में लिखा- नेहा और मैंने…

शादी के 17 साल बाद फेमस सिंगर का हुआ तलाक, पोस्ट में...

Bijuria News : ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का पहला गाना ‘बिजुरिया’ रिलीज, वरुण-जान्हवी ने दिखाए मूव्स

Bijuria News : ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ का पहला गाना ‘बिजुरिया’...

‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की धमकी पर क्या बोलीं एक्ट्रेस पल्लवी जोशी

‘मुझ पर इनका कोई असर…’, पति विवेक को जान से मारने की...

विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ का टीजर रिलीज,एक बार फिर दर्शकों को देखने को मिलेगी भूतिया महलों की कहानी

विक्रम भट्ट की ‘हॉन्टेड 3डी घोस्ट ऑफ द पास्ट’ का टीजर रिलीज,एक...

CM योगी की बायोपिक रिलीज का रास्ता साफ, इस दिन थिएटर्स में आएगी मूवी

CM योगी की बायोपिक रिलीज का रास्ता साफ, इस दिन थिएटर्स में...

Janhvi Kapoor के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, मां Sridevi की इस मूवी के रीमेक में निभाएंगी ये किरदार?

Janhvi Kapoor के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट, मां Sridevi की इस मूवी...