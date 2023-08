Pushpa 2 से विलेन का पहला लुक आउट, फहाद फासिल ने फैंस को दिए बर्थडे गिफ्ट

Villain’s first look out from Pushpa 2: ‘पुष्पा 2’ की रिलीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार हैं। फहाद फासिल के पहले फिल्म मेकर्स ने अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर उनका पहला लुक शेयर किया था। अब एक्टर फहाद फासिल के बर्थ डे के मौके पर फिल्म के मेकर्स ने उनका पहला लुक शेयर करते हुए, उन्हें जन्मदिन की बधाई दी हैं।

साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म ‘पुष्पा-द राइज’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में थे। इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों को याद है।

पुष्पा से विलेन का पहला लुक रिलीज

‘पुष्पा-द रूल’ से पुष्पाराज के दुश्मन यानी कि भंवर सिंह शेखावत का पहला लुक आउट हो चुका है। फैंस को एक्टर का ये लुक बहुत पसंद आ रहा है, इस पोस्टर में भंवर सिंह शेखावत एकदम दमदार अंदाज में नजर आ रहे है। इस पोस्टर में उन्हें में सिगार पीते हुए दिखाया गया है और पुलिस ऑफिसर के लुक में नजर आ रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by Pushpa (@pushpamovie)

सुपरहिट फिल्म ‘पुष्पा’ के विलेन भंवर सिंह शेखावत वही इंस्पेक्टर है, जो लाल चंदन की चोरी में चोरो का साथ देते हैं। भंवर सिंह के इस रोल ने फहाद को पूरे देश में पहचान दिला दी। इस फिल्म के बाद उनकी एक्टिंग का बोलबाला सोशल मीडिया पर आज भी है।

सुकुमार द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पुष्पा 2 द रूल’ में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल लीड रोल में हैं। फिल्म को मैथरी मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 22 दिसंबर 2023 को रिलीज होगी।