Viral Pic-Video : ईसा मसीह की मूर्ति पर गिरी बिजली, देखें अद्भुत नजारा जो कैमरे में हुआ कैद

नई दिल्ली। ब्राजील (Brazil) के रियो डी जेनेरियो स्थित क्राइस्ट द रिडीमर चर्च (Christ the Redeemer Church in Rio de Janeiro) पर एक चौंका देने वाली प्राकृतिक घटना हुई। इस घटना का फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि ब्रजील के ही एक फोटोग्राफर फर्नांडो ब्रागा ने शुक्रवार 10 फरवरी को अपने कैमरे में उस हैरतअंगेज क्षण की एक तस्वीर कैप्चर कर लिया, जब रियो डी जनेरियो स्थित क्राइस्ट द रेडीमर चर्च (Christ the Redeemer Church in Rio de Janeiro) पर लगी ईसा मसीह (Jesus Christ) की 100 फुट ऊंची प्रतिमा पर बिजली गिर गई।

यह चौंका देने वाला दृश्य शुक्रवार को ब्राजील के तट पर आए तेज तूफान के दौरान कैद किया गया था। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आसमान से उत्पन्न बिजली का फ्लैश मूर्ति के सिर पर टकराया और मूर्तिकला को एक ईश्वरीय आकृति का रुप दे दिया।

इस तस्वीर को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए फर्नांडो ब्रागा ने कैप्शन दिया, “दिव्य बिजली!!! आज शुक्रवार है!!! रिकॉर्डिंग 10 फरवरी, 2023 को शाम 6:55 बजे (क्राइस्ट) और 19:03 अपराह्न (एंटीना) 70-200mm f/2.8E के साथ 70mm f/8 पर NIKON D800 का उपयोग करके ली गई 13 “आईएसओ 100।

बता दें कि, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा दुनिया में यीशु की सबसे बड़ा प्रतिमा है। यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो स्थित कोरकोवाडो हिल की चोटी पर रियो से 2,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर को साल 2007 में दुनिया के सात नए अजूबों में से एक का नाम दिया गया था। इसा मसीह की यो प्रतिमा 700 टन भार वाली ठोस कंक्रीट से बनी हुई है। बहरहाल, चौंका देने वाली इस घटना की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।