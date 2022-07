Viral Picture: Sherlin Chopra ने रणवीर की न्यूड तस्वीरों को लेकर मचाया बवाल, एक्टर संग दीपिका को भी कह दी ऐसी बात

Bollywood news: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने इन दिनों अपने न्यूड फोटोशूट्स को लेकर खूब चर्चा में बने हुए हैं। एक ओर जहां उन्हें सेलेब्स और फैन्स का सपोर्ट मिल रहा है तो दूसरी ओर उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा है।

रणवीर के खिलाफ एफआईआर तक हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने रणवीर सिंह के न्यूड फोटोज पर रिएक्ट किया है। इससे पहले भी शर्लिन ने ट्वीट करते हुए रणवीर के साथ ही दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) पर निशाना साधा था।

मेरे बदन पर कीड़े थे? दरअसल हाल ही में शर्लिन चोपड़ा ने इंडिया टुडे से बातचीत की और रणवीर के न्यूड फोटोशूट्स को लेकर दीपिका पादुकोण पर भी निशाना साधा। शर्लिन ने बातचीत में कहा, ‘जब मैंने एक इंटरनेशनल मैग्जीन के लिए बोल्ड फोटोशूट किया था तो सोसाइटी ने मुझे कैरेक्टरलेस के साथ ही काफी कुछ बुरा कहा था।

#MoralSenaStrikes

Most of us look up to stars as role models. So, when they smoke we feel like indulging in smoking. When they do drugs, we take 'oh it's cool, no problem': @SherlynChopra

Watch @thenewshour AGENDA with @PadmajaJoshi pic.twitter.com/nJcazDp6cj

— TIMES NOW (@TimesNow) July 26, 2022