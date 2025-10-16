Viral video: फूड डिलीवरी एप में कमियां निकालकर 2 साल तक फ्री में खाया खाना, कंपनी को लगाया 21 लाख का चूना

ग्रॉसरी और फूड डिलीवरी एप से आवश्यक चीजों की आसान उपलब्धता ने लोगों के जीवन को बिल्कुल आरामदायक बना दिया है। इन सब में सबसे ज्यादा फूड डिलीवरी एप लोगों को जल्दी और ठीक -ठाक स्वाद का खाना आसानी से मिल जाता है। मगर एक बंदे ने फूड डिलीवरी एप कंपनी का ​ऐसा दिवाला निकाला है जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। बता दें कि इस युवक ने फूड डिलीवरी एप में कमियां निकालकर 2 साल तक फ्री में खाना खाया। इससे कंपनी को 100-200—500 बल्कि, 21 हजार डॉलर का चूना लगाया है। आइए जानते हैं पूरी कहानी

जापानी शख्स की बल्ले-बल्ले

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के नागोया निवासी एक 38 वर्षीय व्यक्ति ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म डेमाए-कैन में खामियां पाईं और सैकड़ों लोगों को फ्री में खाना पहुंचाने के लिए रिफंड पॉलिसी का दुरुपयोग किया। फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म को 3.7 मिलियन येन (24,000 अमेरिकी डॉलर) से ज़्यादा का यानी लगभग 21 लाख रुपये का नुकसान हुआ। ताकुया हिगाशिमोतो नामक यह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर देता था, तथा ऑर्डर मिलने के बाद भी उसने दावा किया कि खाना नहीं पहुंचा है ताकि दो वर्षों में 1,095 ऑर्डरों के लिए रिफंड प्राप्त किया जा सके। रिपोर्ट में बताया गया कि हिगाशिमोतो, जो कई वर्षों से बेरोजगार है, ईल बेंटो, हैमबर्गर स्टेक और आइसक्रीम जैसी महंगी चीजें ऑर्डर करता था। रिपोर्ट के मुताबिक , उसने डेमा-कैन पर 124 खाते फर्जी नामों से चलाए, जो पहचान से बचने के लिए गलत पतों पर पंजीकृत थे। इन फर्जी खातों के लिए, वह फर्जी पहचान पत्रों के साथ प्रीपेड मोबाइल फोन कार्ड खरीदता था और उन्हें तुरंत रद्द कर देता था।

कैसे उठाया फायदा

बता दें कि हाल ही में 30 जुलाई को उन्होंने ऐप के चैट फीचर का उपयोग करके दावा किया कि उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ और उसी दिन उन्हें 16,000 येन (105 अमेरिकी डॉलर) का रिफंड प्राप्त हो गया। उसने पुलिस को बताया, ‘पहले तो मैंने यह चाल चली। धोखाधड़ी का फल मिलने के बाद मैं इसे रोक नहीं सका।’ इसके बाद, प्लेटफॉर्म ने पहचान सत्यापन में सुधार करने और असामान्य लेनदेन के लिए चेतावनी प्रणाली लागू करने का संकल्प लिया। इसके बाद फूड प्लेटफॉर्म ने वैरिफिकेशन में सुधार करने और असामान्य लेनदेन के लिए चेतावनी प्रणाली लागू करने का फैसला किया। यह घटना स्थानीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई।

यूजर्स ने दी प्रतिक्रया

इस खबर को पढ़ने के बाद एक यूजर ने कहा, ‘प्लेटफॉर्म की रिफंड पॉलिसी में सुधार की ज़रूरत है। वे ग्राहकों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी बरतते हैं।’ एक यूजर ने कहा, “प्लेटफॉर्म की रिफंड पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। वे ग्राहकों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी बरतते हैं।