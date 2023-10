Viral Video: भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी में युवती ने किया बेहद हॉट डांस

girl did a very hot dance in the Saryu river in Ayodhya: श्रीराम की नगरी अयोध्या की सरयू नदी में रील बनाती एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। युवती बेहद हॉट और बोल्ड अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह वायरल वीडियो सरयू नदी की राम की पैड़ी का बताया जा रहा है। हालंकि ये वायरल वीडियो कब का है ये जानकारी नहीं हो पायी है।

यूजर्स ने लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी

वीडियो में युवती फिल्मी गाने पर कमर लचकाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राम की पैड़ी में रील बनाने वाले कई मामले सामने आये है। इससे पहले एक लड़की काले रंग के सूट में सरयू नदी में बेहद हॉट डांस करते हुए सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूजर्स ने लड़की के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं कुछ यूजर्स का कहना था की धार्मिक स्थान पर इस तरह से रील बनाने वाली युवती के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

युवती के इस डांस वीडियो ने हंगामा खड़ा कर दिया है। राम की पैड़ी पर आए दिन ऐसी होने वाली घटनाओं से संतों-महंतों में खासा आक्रोश है। उनका कहना है कि मंदिर निर्माण के बीच इस तरह की घटना राम की पैड़ी में होना अयोध्या के लिए शर्मनाक है।