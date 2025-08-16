Viral video : ये है धरती का सबसे लंबा और जहरीला सांप, लंबाई देख उड़े लोगों के होश

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तहलका मचा रहा है। जिसमें एक विशाल मलेशियाई किंग कोबरा को देखा जा सकता है। यह साँप धरती का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इस प्रजाति के नर सांप 17 से 18 फीट (लगभग 5 मीटर) तक लंबे हो सकते हैं, जो इसे प्रकृति के सबसे प्रभावशाली और डरावने जीवों में से एक बनाता है।

मलेशियाई किंग कोबरा का यह वीडियो देख हैरान रह गए लोग

इस वायरल वीडियो में एक विशाल मलेशियाई किंग कोबरा को देखा जा सकता है, जिसे एक लड़का अपने हाथ में लिए खड़ा है। वीडियो में साँप की चमकदार काली और पीली त्वचा, उसकी फुंफकार, और उसका “हुड” देख लोगों का मुंह खुला रह गया। बता दें कि मलेशियाई किंग कोबरा न केवल अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है, बल्कि यह अपने शक्तिशाली जहर और बुद्धिमानी के लिए भी मशहूर है। यह साँप अन्य साँपों को खाने के लिए भी जाना जाता है, जिसके कारण इसे “साँपों का राजा” भी कहा जाता है। इसका ज़हर इतना घातक होता है कि यह एक वयस्क हाथी को भी कुछ घंटों में मार सकता है। फिर भी, यह साँप आमतौर पर मानवों से दूर रहता है और केवल खतरा महसूस होने पर ही हमला करता है। इस प्रजाति की एक खासियत यह है कि यह अपने अंडों की रक्षा के लिए घोंसला बनाती है, जो साँपों में असामान्य व्यवहार है। मादा किंग कोबरा अपने अंडों की रक्षा के लिए अत्यंत आक्रामक हो सकती है।

वीडियो को मिले डेढ़ करोड़ से भी ज्यादा व्यूज

इस वीडियो को सोशल साइट एक्स पर शेयर किया गया है। डेढ़ करोड़ लोगों ने देखा और 65 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है। वीडियो में सांप की भयावहता देख लोग डर गए। कई लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किया और सांप की विशालता को लेकर चर्चा करने लगे।