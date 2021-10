Viral Video: रोमांचक मैच में मिली हार से दुखी थे ब्रावो, हेटमायर ने अपनी खुशी में किया शामिल

नई दिल्ली। कल एक रोमांचक मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आईपीएल 2021(IPL 2021) के दूसरे फेज के इस मैच में आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल्स को जीत के लिए छह रन चाहिए थे। चेन्नई के लिए गेंदबाजी की कमान संभाली डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज ड्वेन ब्रावो ने। ब्रावो ने पहली तीन गेंद पर चार रन दे दिए थे। तीसरी गेंद पर ब्रावो ने अक्षर पटेल को आउट कर मैच में सीएसके को वापसी दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए कगीसो रबाडा(Kagiso rabada) ने चौका जड़कर दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिलाई। शिमरोन हेटमायर 18 गेंद पर 28 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। हेटमायर ने दिल्ली कैपिटल्स की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद ड्वेन ब्रावो हार से दुखी नजर आ रहे थे, हेटमायर (Hetmire) ने उन्हें जीत के जश्न में शामिल करते हुए उनके कंधे पर सवार हो गए।

Nail-biting finish! 👌 👌@DelhiCapitals hold their nerve & beat #CSK by 3⃣ wickets in a last-over thriller. 👍 👍 #VIVOIPL #DCvCSK

Scorecard 👉 https://t.co/zT4bLrDCcl pic.twitter.com/ZJ4mPDaIAh

— IndianPremierLeague (@IPL) October 4, 2021