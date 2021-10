VIRAL VIDEO: Rajpal Yadav का बाराती डांस देख फैंस लगे थिरकने, हर्ष गोयनका बोले-अंकल हर शादी में होते हैं ऐसे अंकल

Bollywood news: बॉलीवुड के सबसे जिंदा दिल एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को आप चाहे स्क्रीन पर देखो या किसी पार्टी में हर जगह उनके जाने से एक बेहद खुशनुमा माहौल (happy atmosphere) हो जाता है। उनका चुलबुला और मजेदार अंदाज दर्शकों को खूब भाता है।

हाल ही, बिजनसमैन हर्ष गोयनका (businessman Harsh Goenka) ने राजपाल यादव (Rajpal Yadav) का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो ‘बाराती डांस’ (baraati dance) करते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप ये वीडियो पहले देख चुके हों। आपको बता दें, 50 वर्षीय राजपाल दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (National School of Drama) से पढ़े हैं। उन्होंने ‘चुप-चुपके’, ‘गरम मसाला’, ‘हंगामा’, ‘हेरा-फेरी’ जैसी हिट फिल्मों में जबरदस्त ही नहीं, यादगार अभिनय किया है।

That uncle in every marriage…. pic.twitter.com/9XRPohHN4P

— Harsh Goenka (@hvgoenka) October 12, 2021