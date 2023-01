Viral Video : म्हारा छोरा Nora से कम है के, लड़के ने किया ऐसा धांसू बेली डांस

Boy Belly Dance : अभी तक आपने लड़कियों या महिलाओं को बेली डांस (Belly Dance) करते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या किसी लड़के को इस तरह का डांस फॉर्म करते देखा है? शायद ही देखा होगा? लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो खूब छाया हुआ है, जिसमें लड़का इतना धांसू बेली डांस करता नजर आ रहा है कि लोगों को नोरा फतेही याद आ गईं। अब इस वीडियो को देखने के बाद नेटिजन्स कह रहे हैं- ‘म्हारा छोरा Nora से कम है के।’ वहीं, कइयों ने मजेदार तरह से रिएक्ट भी किया है।

He is so bloody good at it! pic.twitter.com/fxNbzl4AKE

— Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) January 18, 2023