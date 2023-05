Viral Video: औरतों की अश्लील तस्वीरें देख रहा था पति, बीबी ने ऐसे सिखाया सबक

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर पति-पत्नी (Husband-Wife) से जुड़े कई मजेदार वीडियो (Funny Video) आए दिन देखने को मिलते रहते हैं. कहते हैं कि पति चाहे अपनी पत्नी से किसी चीज को लाख छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो पकड़े ही जाते हैं.

इस बीच सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पति अपनी पत्नी के बगल में बैठकर मोबाइल फोन पर दूसरी लड़कियों के फोटो देख रहा होता है।

You can never hide anything from your wife! 😂 pic.twitter.com/q6ai07Kqak

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) May 25, 2023