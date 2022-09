Viral Video : महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताबूत के पास खड़ा रॉयल गार्ड अचानक गिरा, मचा हड़कंप

Viral Video : ब्रिटेन (Britain) की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (Queen Elizabeth II) के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी है। उनका ताबूत लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर हॉल (Westminster Hall in London) में परंपरा के अनुसार लोग 18 सितंबर तक महारानी के अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि महारानी के ताबूत (Queen’s coffin) के पास खड़ा एक रॉयल गार्ड (Royal Guard) अचानक गिर गया। उसे तत्काल वहां से उठाया गया।

बता दें कि महारानी का शव 14 सितंबर को स्कॉटलैंड (Scotland) के बाल्मोरल कैसल (Balmoral Castle) से लंदन के बकिंघम पैलेस (Buckingham Palace) लाया गया था। इसके बाद वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया था। यह गार्ड उनके ताबूत के पास ड्यूटी दे रहा था। बताया गया कि यह एक बुजुर्ग गार्ड है जो स्वास्थ्य कारणों के चलते अचानक गिर गया और वह लंबे समय से वहां खड़ा भी था।

वीडियो में दिख रहा है कि रॉयल गार्ड (Royal Guard) की यूनिफॉर्म पहने वह गार्ड अचानक से बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। रॉयल गार्ड (Royal Guard) के गिरने के बाद वहां मौजूद अन्य गार्ड उसे उठाते हैं। बताया गया कि हालांकि थोड़ी देर में जमीन पर गिरे गार्ड को होश आ गया था। इसके बाद उसे थोड़ी देर आराम भी दिया गया।

फिलहाल यहां देखें यह वायरल वीडियो..

JUST IN 🚨 Royal guard at Westminster Hall, where the Queen is lying in state, collapsed pic.twitter.com/DagowtZmZK

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 14, 2022