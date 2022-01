Viral Video : सोशल मीडिया (Social Media) पर एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है। अब एक ऐसावीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें महिला अपने पति को कोसती नजर आ रही है। वह खुले आसमान में ‘लटकी’ हुई है और इस दौरान भगवान से पूछ रही है कि आखिर ऐसे आदमी से उसकी शादी क्‍यों करवाई? मामला थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा ,लेकिन वीडियो देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो सकते हैं।

वायरल वीडियो (Viral Video) में महिला पैराग्‍लाइडिंग (Paragliding) कर रही होती है। इस दौरान साफ पता चलता है कि पैराग्‍लाइडिंग करने का उसका कोई मूड नहीं था, लेकिन शायद पति के कहने पर वह पैराग्‍लाइडिंग करने को तैयार हो गई होगी। यह महिला ऊंचाई और पैराग्‍लाइडिंग से डरती दिख रही है।

Pl beware when sending your wives on paraglide trips…j..truth comes out pic.twitter.com/RSoYRxmPaJ

एक वीडियो में दिख रहा है कि जब पहाड़ के शिखर से उसका ट्रेनर उसे पैराशूट के जरिये पैराग्‍लाडिंग के लिए आसमान में ले जाता है तो वह चिल्‍लाने लगती है। वह लगातार कह रही है, ‘मुझे पैराग्‍लाइडिंग नहीं करनी है…मुझे आंखें नहीं खोलनी हैं। भैया मुझे नीचे उतारो।’ लेकिन अब वह खुले आसमान में होती है और पैराशूट के नीचे लटकी होती है।

कुछ देर बाद वह अपनी आंखों से हाथ हटाती है। तो नीचे देखकर उसे और डर लगता है। इस दौरान ट्रेनर उसे हौंसला देता है, लेकिन वह डरी सहमी चिल्‍लाती रहती है।

वीडियो में दिख रहा है कि वह कहती है, ‘नहीं जाना…नहीं जाना…’ फिर वह अपने पति के लिए कहती है, ‘मेरा पति बहुत गंदा है…मैं तुम्‍हें मार डालूंगी बृजेश…हे भगवान तुमने मेरी शादी क्‍यों करवाई।’ इस वीडियो शेयर कर कुछ लोगों ने तो महिला की बहादुरी को भी सलाम किया है, तो कुछ ने उसके पति को फ्रस्‍टेटेड बता दिया है।

