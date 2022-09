Viral Video : इटावा में भरथना रेलवे स्टेशन पर एक शख्स के ऊपर मौत बनकर गुजरी ट्रेन..., देखिए सांसें रोक देने वाला वीडियो

इटावा। कहते हैं कि जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। वह यमराज को भी चकमा दे देता है। ऐसा ही वाकया मंगलवार को यूपी के इटावा जिले में भरथना रेलवे स्टेशन पर को देखने को मिला है। यहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म से नीचे गिर गए एक युवक के ऊपर से ट्रेन गुजर गई, लेकिन वह जिंदा बच गया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है । वीडियो में एक ट्रेन जाते हुए दिख रही है। ट्रेन जब निकल गई, तो एक युवक उठकर खड़ा होते ही सबको प्रणाम करता है और स्टेशन पर मौजूद लोगों ने ताली बाजकर खुशी जताते नजर आते हैं।

Viral Video : Train passed over a man at Bharthana railway station in Etawah as death…, watch breath-taking video pic.twitter.com/eHtn1LcN1A

— santosh singh (@SantoshGaharwar) September 6, 2022