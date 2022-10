Viral Video: Urvashi Rautela ने वीडियो शेयर कर ऋषभ पंत को कहा- I Love You

मुंबई: इन दिनों उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्ख़ियों में बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर घूमते-फिरते उर्वशी रौतेला के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिल जाता है।

आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वही वीडियो जिसमें वो बार-बार I Love You कह रही हैं। अब इस वायरल वीडियो का सच उर्वशी ने बयां किया है।

उर्वशी रौतेला Urvashi Rautela सोशल मीडिया पर पहले से अधिक एक्टिव नजर आती हैं। वो अकसर ही कुछ ना कुछ साझा किया करती हैं। हाल ही में उन्होंने एक प्यारभरा वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में वो बार-बार किसी से बोलती नजर आ रही हैं कि ‘एक बार आई लव यू कह दो। एक बार आई लव यू बोल दो प्लीज।’ उर्वशी ने जैसे ही ये वीडियो शेयर किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वही अब वीडियो पर सफाई देते हुए उर्वशी ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘इन दिनों मेरा आई लव यू वीडियो वायरल हो रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि ये वीडियो बस एक्टिंग मकसद से था। ये एक डायलॉग सीन के लिए डायरेक्ट किया गया था। ना ही ये किसी खास व्यक्ति के लिये था तथा ना ही वीडियो कॉल का हिस्सा है।’

