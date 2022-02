Viral Video Valentine’s Day : आगरा में पहले इनको पीटा, फिर लटकाया सूली पर

आगरा। Viral Video Valentine’s Day : वेलेंटाइन डे (Valentine Day) आज है। इस दिन मोहब्बत का दिन कहा जाता है। इस दिन को भला लोग कैसे भूल सकते हैं? ये दिन हर प्रेमी की जिंदगी में खास मायने रखता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोग इस खास तरह से सेलिब्रेट करते हैं,लेकिन इस मौके पर कुछ लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं, जिनके बारे में सुनकर लगता है कि शायद इन्हें प्यार (Love) का असल मतलब ही नहीं पता है।

Will just leave this here. pic.twitter.com/jaN9bWQKtS

ताजा वाकया अपने देश की मोहब्बत नगरी यानी आगरा (Agra) से सामने आया है। जहां कुछ लोगों ने वेलेंटाइन को ही फांसी पर लटका दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

देखें वायरल वीडियो

In UP's Agra, members of a right-wing group hang effigy of "valentine" to mark their protest against Valentine's Day celebrations. pic.twitter.com/ogRLrSFmBv

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 13, 2022