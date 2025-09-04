  1. हिन्दी समाचार
  3. Viral Video: कार्यालय के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, गाड़ी की पेट्रोल टंकी खोलने का किया प्रयास, देखिए CCTV फुटेज

इंदिरानगर के 126 लक्ष्मनपुरी कॉलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि, एक शख्स सड़क किनारे खड़ी बोलेनो कार का शीशा तोड़ रहा है। यही नहीं कार के पेट्रोल टंकी को भी खोलने का प्रयास किया गया। इस मामले में पीड़ित ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

पढ़ें :- लग्जरी गाड़ियों का काफिला, अधिकारियों पर झाड़ता था रौब; जानिए बीटेक छात्र सौरभ त्रिपाठी कैसे बना फर्जी IAS

दरअसल, 126 लक्ष्मनपुरी कॉलोनी में एक प्राइवेट कार्यालय है, यहां पर राजीव कुमार काम करते हैं। इनकी कार कार्यालय के बाहर खड़ी हुई थी। तभी एक व्यक्ति उनकी कार के पास पहुंचता है और शीशा तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वापस लौटता है और गाड़ी की टंकी को खोलने का प्रयास करता है। हालांकि, वो गाड़ी की टंकी को खोलने में असफल हो जाता है। आरोपी की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पास का ही रहने वाला है, जिसका नाम पंकज चोपड़ा है।

पढ़ें :- Lucknow News: छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद राम स्वरूप यूनिवर्सिटी पर एक्शन, धोखाधड़ी का मामला दर्ज

 

Viral Video: कार्यालय के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, गाड़ी की पेट्रोल टंकी खोलने का किया प्रयास, देखिए CCTV फुटेज

