Viral Video: कार्यालय के बाहर खड़ी कार में की तोड़फोड़, गाड़ी की पेट्रोल टंकी खोलने का किया प्रयास, देखिए CCTV फुटेज

इंदिरानगर के 126 लक्ष्मनपुरी कॉलोनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि, एक शख्स सड़क किनारे खड़ी बोलेनो कार का शीशा तोड़ रहा है। यही नहीं कार के पेट्रोल टंकी को भी खोलने का प्रयास किया गया। इस मामले में पीड़ित ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है।
इंदिरानगर के लक्ष्मनपुरी कालोनी में सड़क किनारे खड़ी कार का शीश तोड़ते कैमरे में हुए कैद , तेल टंकी को भी खोलने का किया प्रयास…अब इनकी सीसीटीवी फुटेज हो रही वायरल… pic.twitter.com/48wEXxrNDc
— Pardaphash Today (@PardaphashToday) September 4, 2025
दरअसल, 126 लक्ष्मनपुरी कॉलोनी में एक प्राइवेट कार्यालय है, यहां पर राजीव कुमार काम करते हैं। इनकी कार कार्यालय के बाहर खड़ी हुई थी। तभी एक व्यक्ति उनकी कार के पास पहुंचता है और शीशा तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वापस लौटता है और गाड़ी की टंकी को खोलने का प्रयास करता है। हालांकि, वो गाड़ी की टंकी को खोलने में असफल हो जाता है। आरोपी की ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी पास का ही रहने वाला है, जिसका नाम पंकज चोपड़ा है।