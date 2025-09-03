Viral Video : रैपिडो बुक किया तो नशे में धुत पहुंचा राइडर, पैसेंजर को खुद चलानी पड़ी बाइक, मचाया बवाल

  1. हिन्दी समाचार
अक्सर हम कैब (Cab) इसलिए बुक करते हैं, ताकि आसानी और आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, लेकिन अगर आपका राइडर ही नशे में हो तो? जाहिर है हर किसी भी के लिए डराने और असहज करने वाला पल होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स के साथ बिल्कुल यही घटना हुई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अक्सर हम कैब (Cab) इसलिए बुक करते हैं, ताकि आसानी और आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, लेकिन अगर आपका राइडर ही नशे में हो तो? जाहिर है हर किसी भी के लिए डराने और असहज करने वाला पल होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स के साथ बिल्कुल यही घटना हुई। तो आज की हम आपको इसी वीडियो के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

यह मामला रैपिडो (Rapido) से जुड़ा हुआ है। वीडियो में दिखाई देता है कि कस्टमर ने राइड बुक की, लेकिन जब राइडर उसे पिक करने आता है तो वह नशे की हालत में होता है। यह देखकर कस्टमर खुद बाइक चलाने की डिमांड करता है। हैरानी की बात यह है कि राइडर इसके लिए मान भी जाता है और पीछे बैठ जाता है। इसके बाद कस्टमर बाइक चलाते हुए पूरा वीडियो बना लेता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है।

नशे में आया राइडर

इस वायरल वीडियो में सबटाइटल के रूप में शख्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जब आपका रैपिडो राइडर नशे में हो तो आपको खुद ही घर तक ड्रॉप करना पड़ता है। वीडियो महज 7 सेकंड का है, जिसमें बाइक चला रहा शख्स खुद को रिकॉर्ड करता नजर आता है और पीछे बैठा राइडर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोग इस पर जमकर रिएक्ट करने लगे।

कैप्टन के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई

वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी की तरफ से भी इस मामले पर जवाब आया। रैपिडो ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से कमेंट कर कहा कि @sujal_kale_ हमारी हालिया बातचीत के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि उस कैप्टन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। साथ ही आपकी शिकायत और फीडबैक पर विचार करते हुए हम अपनी सर्विस और कस्टमर सपोर्ट में सुधार करने के लिए कदम उठा रहे हैं। कंपनी ने आगे लिखा कि वे कस्टमर को फिर से बेहतर सेवा देने और उनका भरोसा वापस पाने के लिए तत्पर हैं। अब तक इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 6 हजार से ऊपर लाइक्स आ चुके हैं। वहीं, कमेंट सेक्शन में 80 से ज्यादा लोग अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। मजेदार बात यह है कि कई यूजर्स ने इस घटना पर हंसी-मजाक करना शुरू कर दिया।

यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शंस

एक यूजर ने लिखा कि रैपिडो का रेंट पर बाइक देने का सॉफ्ट लॉन्च। दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये रैपिडो नहीं, माफ कर दो है। वहीं किसी और ने मजाक में लिखा कि मैं मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही है।

