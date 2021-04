विराट कोहली ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन की अपील, बोले- आप सुरक्षित, तो देश महफूज

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस रोज नए रिकॉर्ड बना रहे है। बीते तीन दिनों से देश में रोज ढाई लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। संक्रमण की दूसरी लहर से देश में मौत का तांडव मचा रखा है। राज्य और केंद्र दोनों सरकारें लोगों से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की लगातार अपील कर रहे हैं। अब इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल मानने की गुजारिश की है। विराट ने लोगों से एक वीडियो मैसेज में कहा कि वो मास्क पहनें, हाथों को लगातार धोने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

VIRAT KOHLI @imVkohli TeamIndia Captain appeals to citizens to observe #covid protocol & #lockdown to fight the current wave. Wear mask, keep social distance & hand hygiene. Cooperate with #DelhiPolice & behave responsibly, he says, for victory over corona as #IndiaFightsBack pic.twitter.com/iyApPR3EOg

— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) April 20, 2021