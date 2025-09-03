विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- जो दिन सबसे खुशहाल होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया

Virat Kohli's reaction on Chinnaswamy stampede: आईपीएल 2025 में आरसीबी ने जब 18 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की तो उसके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी अगले ही दिन एक बड़े मातम में बदल जाएगी। दरअसल, 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी और दर्जनों घायल हुए। इस घटना पर करीब तीन महीने बाद भारतीय टीम और आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी है।
चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के लिए जिम्मेदारों में आरसीबी भी शामिल रही है। कुछ दिनों पहले ही आरसीबी ने इस घटना पर खुलकर अपनी बात रखी थी। अब टीम के दिग्गज बल्लेबाज कोहली का बयान सामने आया है। आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोहली के हवाले से एक बयान जारी किया है। इस बयान में लिखा है- “ज़िंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। जो हमारी फ्रैंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था… वह एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूँ और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें हमने खो दिया… और हमारे उन प्रशंसकों के लिए जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर देखभाल, सम्मान और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।”
“Nothing in life really prepares you for a heartbreak like June 4th. What should’ve been the happiest moment in our franchise’s history… turned into something tragic. I’ve been thinking of and praying for the families of those we lost… and for our fans who were injured. Your… pic.twitter.com/nsJrKDdKWB
