  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- जो दिन सबसे खुशहाल होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- जो दिन सबसे खुशहाल होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया

Virat Kohli's reaction on Chinnaswamy stampede: आईपीएल 2025 में आरसीबी ने जब 18 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की तो उसके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी अगले ही दिन एक बड़े मातम में बदल जाएगी। दरअसल, 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी और दर्जनों घायल हुए। इस घटना पर करीब तीन महीने बाद भारतीय टीम और आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Virat Kohli’s reaction on Chinnaswamy stampede: आईपीएल 2025 में आरसीबी ने जब 18 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की तो उसके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी अगले ही दिन एक बड़े मातम में बदल जाएगी। दरअसल, 4 जून को आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी और दर्जनों घायल हुए। इस घटना पर करीब तीन महीने बाद भारतीय टीम और आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने चुप्पी तोड़ी है।

पढ़ें :- Rahul Dravid: राजस्थान रॉयल्स का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2026 में राहुल द्रविड़ नहीं होंगे हेड कोच

चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ के लिए जिम्मेदारों में आरसीबी भी शामिल रही है। कुछ दिनों पहले ही आरसीबी ने इस घटना पर खुलकर अपनी बात रखी थी। अब टीम के दिग्गज बल्लेबाज कोहली का बयान सामने आया है। आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोहली के हवाले से एक बयान जारी किया है। इस बयान में लिखा है- “ज़िंदगी में कुछ भी आपको 4 जून जैसे दिल टूटने के लिए तैयार नहीं करता। जो हमारी फ्रैंचाइज़ी के इतिहास का सबसे खुशी का पल होना चाहिए था… वह एक दुखद घटना में बदल गया। मैं उन लोगों के परिवारों के बारे में सोच रहा हूँ और उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें हमने खो दिया… और हमारे उन प्रशंसकों के लिए जो घायल हुए। आपका नुकसान अब हमारी कहानी का हिस्सा है। हम साथ मिलकर देखभाल, सम्मान और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे।”

पढ़ें :- आरसीबी ने चिन्नास्वामी भगदड़ के पीड़ित परिवारों को दिए 25-25 लाख रुपये, फ्रेंचाइज़ी बोली- कोई भी सहयोग उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- जो दिन सबसे खुशहाल होना चाहिए था, वो एक दुखद घटना में बदल गया

विराट कोहली ने चिन्नास्वामी भगदड़ पर तीन महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले-...

Delhi Capitals New Captain: अक्षर पटेल नहीं होंगे IPL 2026 में दिल्ली का कप्तान! ये खिलाड़ी करेगा टीम की अगुवाई

Delhi Capitals New Captain: अक्षर पटेल नहीं होंगे IPL 2026 में दिल्ली...

Rahul Dravid: राजस्थान रॉयल्स का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2026 में राहुल द्रविड़ नहीं होंगे हेड कोच

Rahul Dravid: राजस्थान रॉयल्स का बड़ा ऐलान, आईपीएल 2026 में राहुल द्रविड़...

थप्पड़ वाला वीडियो जारी करने पर श्रीसंत की पत्नी का फूटा गुस्सा, मोदी और क्लार्क को जमकर सुनाया

थप्पड़ वाला वीडियो जारी करने पर श्रीसंत की पत्नी का फूटा गुस्सा,...

आरसीबी ने चिन्नास्वामी भगदड़ के पीड़ित परिवारों को दिए 25-25 लाख रुपये, फ्रेंचाइज़ी बोली- कोई भी सहयोग उनकी कमी पूरी नहीं कर सकता

आरसीबी ने चिन्नास्वामी भगदड़ के पीड़ित परिवारों को दिए 25-25 लाख रुपये,...

Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया जारी, मचा बवाल

Video- हरभजन-श्रीसंत थप्पड़कांड वाला वीडियो 18 साल बाद ललित मोदी ने किया...