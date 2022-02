विराट कोहली ने युवराज के इमोशनल चिट्ठी का दिया प्यारा सा जवाब, जानें क्या कहा

नई दिल्ली। पिछले दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने मंगलवार को विराट कोहली के लिए एक स्पेशल चिट्ठी लिखी थी। जिसमें उन्होंने लिखा कि तू हमेशा मेरे लिए चीकू ही रहेगा और दुनिया के लिए किंग कोहली। वहीं इस चिट्ठी का अब विराट कोहली ने अपने अंदाज में जवाब दिया और युवराज को लेटर भेजने के लिए धन्यवाद दिया है। विराट कोहली ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ”युवी पा इस प्यारे से लेटर के लिए धन्यवाद।

कैंसर से आपकी वापसी सिर्फ क्रिकेट से जुड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा होगी। आप हमेशा दरियादल रहे हैं और आप अपने आस-पास के लोगों की देखभाल करते हैं। मैं आपके खुशियों की कामना करता हूं, भगवान भला करे, रब राखा”बता दें कि विराट कोहली इस समय भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें आगामी श्रीलंका टी20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। विराट कोहली ने सितंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच में भारत की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है।

Yuvi Pa thank you for this lovely gesture.Your comeback from cancer will always be an inspiration for people in all walks of life not just cricket. You have always been generous and caring for people around you.I wish you all the happiness,God bless @YUVSTRONG12. Rab rakha 🙏😊 pic.twitter.com/KDrd2JQCHU

