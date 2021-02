पहले टेस्ट में मिली हार के बाद लगने लगे विराट कोहली पर आरोप

नई दिल्ली। इंग्लैंड ने 4 टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को 227 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली को फैंस की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। सोशल मीडिया के जरिए यूजर्स ने अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाने की मांग की। उनका मानना है कि यदि सीरीज में कोहली ही कप्तान रहे तो इंग्लैंड सीरीज में 4-0 से हराएगा।

Ajinkya Rahane beat Australia in Australia with net bowlers and T20 batsmen. Virat Kohli can't beat England in India with his top bowlers and batsmen. This is getting ridiculous. Kohli's Bangalore has finished last in IPL every time. Isn't that proof he's not captaincy material.

— Rakesh Thiyya (@ByRakeshSimha) February 7, 2021