विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 166 पारी में आठ छक्के जड़कर मचाया तहलका, अपने नए अवतार का श्रेय इनको दिया

नई दिल्ली। टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 166 पारी में आठ छक्के जड़कर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। इसके बाद एक इंटरव्यू में विराट कोहली ने टीम इंडिया की थ्रोडाउन तिकड़ी डी राघवेंद्र, नुवान सेनेविरत्ने और दयानंद गरानी को अपनी बल्लेबाजी में बड़ा बदलाव लाने का श्रेय दिया है। थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट नेट्स पर बल्लेबाजों के अभ्यास के लिए लगातार 140 से 150 किमी घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। इसके लिए वह एक लंबे डंडे का उपयोग करते हैं, जिसके एक छोर में हैंडल होता है और दूसरे छोर में गेंद को पकड़ने के लिए सांचा होता है।

