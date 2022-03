विराट कोहली ने बताया क्या है करियर का सबसे चैलेंजिंग प्वॉइंट, कहा- मैं ही जानता हूँ...

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में अपना 100वां टेस्ट खेलने मैदान पर उतरेंगे। विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पोडकास्ट में अपने करियर के उस पहलू के बारे में बात की है जिसके बारे में उनके फैन्स नहीं जानते।

आरसीबी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किंग कोहली का यह पोडकास्ट पोस्ट किया है। इस वीडियो में विराट कोहली बता रहे हैं जब चीजें आपके पक्ष में नहीं होती तो आप उससे कैसे डील करते हैं। कोहली ने कहा “मैं आपको अपने ट्रेनिंग वीडियो दिखा सकता हूं,

Virat Kohli talks about how he overcomes pressure, how he manages when things aren’t going his way on the field and much more, on the #RCBPodcast powered by @KotakBankLtd. 💪🏻

