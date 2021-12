Mumbai Test : विराट कोहली के नाम जुड़ा ‘Unique World Record’ , बने दुनिया के इकलौते क्रिकेटर

मुंबई। टीम इंडिया (Team India) कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई में चौथे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 372 रनों से शानदार जीत दर्ज की है। इसके साथ विराट कोहली (Virat Kohli) के नाम एकदम अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड (Unique World Record) जुड़ गया है। विराट कोहली दुनिया के ऐसे इकलौते क्रिकेटर बन गए हैं, जो टीम की ओर से तीनों फॉर्मेट में कम से कम 50 जीत में शामिल रहे हैं। विराट कोहली (Virat Kohli) खिलाड़ी के तौर पर 50 टेस्ट, 153 वनडे इंटरनेशनल और 59 टी20 इंटरनेशनल मैच (International Match) जीत चुके हैं। विराट के अलावा दुनिया का कोई और ऐसा खिलाड़ी नहीं है, जो तीनों फॉर्मेट में कम से कम 50 जीत देख पाया हो।

Congratulations @imVkohli. The first player with 50 international wins in each format of the game.#TeamIndia pic.twitter.com/51zC4hceku

— BCCI (@BCCI) December 6, 2021