PFI Ban को लेकर Vivek Agnihotri ने पीएम मोदी की सराहना, ट्वीट कर कहा- शानदार कार्य

मुबई : बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front of India) पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 वर्ष के लिए बैन लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने PFI और उससे जुड़े संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए है।

आपको बता दें, वहीं अब केंद्र सरकार (central government) के इस एक्शन पर बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री (vivek agnihotri) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (prime minister narendra modi) की जमकर तारीफ कर चुके है।

खबरों का कहना है कि PFI पर लगे बैन पर ट्वीट करते हुए विवेक अग्निहोत्री (vivek agnihotri) ने कैप्शन में लिख दिया है, ”पीएम नरेंद्र मोदी (prime minister narendra modi) द्वारा शानदार कार्य।

Brilliant work by @narendramodi government. Finally, someone had the guts to ban PFI – the HQ of #UrbanNaxals – India’s biggest enemies.

I am glad that I am seeing the defeat of #UrbanNaxals in my lifetime. https://t.co/ZQOcJL4xDJ

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 28, 2022