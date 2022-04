विवेक अग्निहोत्री अब बनाएंगे ‘The Delhi Files’, गंभीर ने दागा केजरीवाल से तीखा सवाल

नई दिल्ली। ‘The Kashmir Files’ की सफलता के बाद अब फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने शुक्रवार को ‘The Delhi Files’ बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द दिल्ली फाइल्स पर काम करने का समय है। फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री की इस घोषणा के बाद दिल्ली से निर्वाचित भाजपा सांसद गौतम गंभीर (BJP MP Gautam Gambhir) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) से तीखा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों के साथ हुई नाइंसाफी, अत्याचार और नृशंस हत्याओं से पीड़ित लोगों को इंसाफ मिलेगा।

उन्होंने केजरीवाल (Kejriwal) को मिस्टर ऑनेस्ट बताते हुए कहा कि अब देखना होगा कि क्या इस फिल्म को भी यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। गंभीर ने ट्वीट के अंत में हैशटैग दिल्ली फाइल्स (#DelhiFiles) भी लिखा है।

The atrocities and gruesome murders of innocent people in Delhi will now see the light of the day. Let’s see if “Mr.Honest” wants this on YouTube as well! #DelhiFiles

दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister of Delhi Arvind Kejriwal) ने गत 24 मार्च को कहा था कि द कश्मीर फाइल्स ‘The Kashmir Files’ टैक्स फ्री करने की मांग क्यों हो रही है? इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देना चाहिए ताकी सभी लोग इसे आसानी से देख सकें। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब वे लोग दारू पर शोर नहीं करते हैं, क्योंकि कश्मीर फाइल्स आ गई है।

कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना है महत्वपूर्ण : विवेक अग्निहोत्री

कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ ‘The Kashmir Files’ ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी खड़ा कर दिया था। विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने ट्वीट किया कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने #TheKashmirFiles को अपनाया है। पिछले 4 वर्षों से हमने पूरी लगन और ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत की है। हो सकता है कि मैंने आपकी टाइम लाइन को स्पैम कर दिया हो, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के साथ किए गए नरसंहार और अन्याय के बारे में लोगों को जागरूक करना महत्वपूर्ण है। मेरे लिए एक नई फिल्म पर काम करने का समय आ गया है।

I thank all the people who owned #TheKashmirFiles. For last 4 yrs we worked very hard with utmost honesty & sincerity. I may have spammed your TL but it’s important to make people aware of the GENOCIDE & injustice done to Kashmiri Hindus.

It’s time for me to work on a new film. pic.twitter.com/ruSdnzRRmP

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) April 15, 2022