Vivek Agnihotri का बड़ा बयान, बॉलीवुड को लेकर कहा- इंडस्ट्री अंधी और बहरी हो चुकी...

मुंबई: फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) ने बॉलीवुड पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने बॉलीवुड को फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया कि इंडस्ट्री अंधी और बहरी (Industry blind and deaf) हो चुकी है, जो ऐसे हालातों में भी कुछ सीख नहीं रही हैं।

आपको बता दें, उन्होंने बॉलीवुडवालों को अपनी फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ व साउथ की कम बजट की हिट होने वाली फिल्में ‘कार्तिकेय 2’ और ‘कांतारा’ से सीख लेने को कहा। विवेक अग्निहोत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट में एक बार फिर बॉलीवुड पर निशाना साधा।

ट्विटर पर विवेक अग्निहोत्री ने लिखा, ‘4 छोटी फिल्में जिनमें न स्टार्स हैं, ना कोई मार्केटिंग हुई न कोई डिस्ट्रिब्यूशन स्पोर्ट मिला – ‘द कश्मीर फाइल्स’, ‘कार्तिके 2’, ‘कांतारा’ और ‘रॉकेट्री’।

Vivek Agnihotri calls Bollywood 'blind, deaf' for not learning from Kantara, TKF | Bollywood – Hindustan Times https://t.co/SKPPPryVuX

