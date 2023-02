Vivo X90 And Vivo X90 Pro Launch : लॉन्च हुआ Vivo X90 सीरीज फ़ोन, जानें स्पेसिफिकेशन

Vivo X90 And Vivo X90 Pro Launch : स्मार्ट फोन की दुनिया में तहलका मचाने के लिए वीवो ने बाजार में अपना नया मॉडल लांच किया है। कंपनी ने Vivo X90 Series को वैश्विक स्तर पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें Vivo X90 And Vivo X90 Pro शामिल हैं। प्रो मॉडल केवल चीन में लॉन्च होगा, जबकि अन्य दो मॉडल सभी बाजारों में भी उपलब्ध होंगे। Vivo X90 And Vivo X90 Pro के मुख्य आकर्षण में मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200, एक एमोलेड डिस्प्ले और फोटोग्राफी के लिए डेडिकेटेड वी2 चिपसेट के साथ 50 एमपी कैमरा शामिल है।

कीमत

Vivo X90 Pro और वीवो एक्स दोनों को एक ही स्टोरेज वेरिएंट 12 GB RAM और 256 GB storage में लॉन्च किया गया है। वैनिला वेरिएंट की कीमत लगभग 70,000 रुपये है जबकि X90 Pro की कीमत 95,000 रुपये है। Vivo X90 model Breeze Blue and Asteroid Black colors विकल्पों में आता है, जबकि प्रो मॉडल Single Legend Black Vegan Leather विकल्प में उपलब्ध होगा।

स्टोरेज

वीवो एक्स90 में 6.67 इंच का Curved FHD+ Q9 Ultra-Vision AMOLED display है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 2,800×1,260 pixel resolution ऑफर करता है। यह स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 9200 चिपसेट द्वारा संचालित होता है और 12GB तक LPDDR5 रैम और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज प्रदान करता है।

फिंगरप्रिंट सेंसर

फोन डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP64 रेटिंग के साथ आता है. फोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी सेंसर, 12MP का ultra-wide angle lens है जो OIS को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में 12MP का पोर्ट्रेट कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13- बेस्ड फनटच ओएस 13 आउट ऑफ द बॉक्स पर चलता है।