वीवो Y54s Vs Nokia 7.1 Plus Vs. Realme 8s: जानिए कीमत, स्पेक्स, मिड-रेंज स्मार्टफोन के बारे में अन्य विवरण

वीवो Y54s 5G इस साल लॉन्च किया गया लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन है। जून में लॉन्च किए गए Y53s के उत्तराधिकारी, नवीनतम Y54s में कई डिज़ाइन परिवर्तन किए गए हैं। कैमरा सेंसर वर्ग के रूप में कॉन्फ़िगर किए गए हैं, जबकि संपूर्ण स्मार्टफोन का प्रदर्शन ऑक्टा-कोर डाइमेंशन 700 चिपसेट द्वारा समर्थित है। वीवो ने वाई54एस स्मार्टफोन के 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को लगभग 19,700 रुपये में पेश किया है।

वीवो Y54s एक 13-मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर और 2-मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर द्वारा गठित डुअल रियर कैमरा सिस्टम से लैस है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 8-मेगापिक्सल का शूटर है।

स्मार्टफोन इस डिवाइस में 18W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। वीवो Y54s में कुछ विशेषताएं हैं जो गेम को पूरक बनाती हैं, जिसमें एक ई-स्पोर्ट्स मोड, गेम स्पेस 5.0 और 4D वाइब्रेशन शामिल हैं।

नोकिया 7.1 प्लस बनाम वीवो वाई54एस

Nokia 7.1 Plus की कीमत 18,100 रुपये रखी गई है। जहां वीवो वाई54एस को एंड्रॉइड ओएस, 11 से लैस किया गया है, वहीं नोकिया 7.1 प्लस एंड्रॉइड ओएस, वी8.1 (ओरियो) के साथ आता है। Nokia 7.1 plus का स्क्रीन साइज 6.18 इंच है जबकि वीवो Y54s का स्क्रीन साइज 6.51 इंच है। नोकिया अपने 7.1 प्लस को 3400 एमएएच की गैर-हटाने योग्य ली-आयन बैटरी के साथ पेश कर रहा है जबकि वीवो का वाई54एस 5000 एमएएच की गैर-हटाने योग्य आयन बैटरी के साथ आता है। Vivo Y54s 5G सपोर्ट के साथ आता है जिसमें Nokia 7.1 Plus का अभाव है।

रियलमी 8एस 5जी वीवो वाई54एस

Realme 8s 5G की कीमत 17,999 रुपये रखी गई है। जबकि दोनों स्मार्टफोन समान स्क्रीन साइज और समान स्टोरेज वेरिएंट (128 जीबी) के साथ आते हैं। Realme 8s 5G 1 टीबी तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज के साथ आता है। Realme 8s 5G में प्राइमरी कैमरा 64 MP + 2 MP + 2 MP कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है जबकि Vivo Y54s 13 MP + 2 MP डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है।